Чиновнику з Тернополя змінили підозру і він уник в’язниці

Суд виніс вирок начальнику відділу безпеки середовища життєдіяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 липня.

На початку березня цього року до чиновника звернувся громадянин з метою оформлення дозвільних документів на зайняття господарською діяльністю, пов’язаною з випалюванням дерев’яного вугілля.

Чиновник повідомив, що для легальної господарської діяльності необхідно отримати ряд документів та, зокрема, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який видається Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА. Обвинувачений запропонував за 1000 доларів вплинути на посадовців облдержадміністрації для сприяння у видачі дозволу. Він був затриманий у момент одержання грошей.

Саме таку версію викладено в угоді про визнання винуватості, яку затвердив суд. Дії чиновника кваліфікували за ч.2 ст.369-2 ККУ як зловживання впливом і оштрафували на 42 500 гривень.

Однак початково підозра була іншою. Чиновник нібито повідомив підприємця, що дозвільні документи виготовляються від трьох до шести місяців, але якщо підприємець хоче вже почати працювати, то за 1000 доларів у перші 6 місяців роботи чиновник не буде втручатись, не буде реагувати на звернення, які будуть поступати на адресу Держспоживслужби, а також дасть позитивне погодження оцінки впливу на довкілля, що є підставою для видачі дозволу на викиди.

Посадовця підозрювали за ч.3 ст.368 – одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. За такий злочин не може бути призначено більш м’яке покарання, аніж позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.