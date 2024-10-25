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У Хоросткові горів автомобіль

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24 жовтня о 18:45 до Хоростківських рятувальників надійшло повідомлення про те, що в м. Хоростків Хоростківської ТГ, Чортківського району виникла пожежа вантажного автомобіля. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22-го державного пожежно-рятувального поста.
Внаслідок пожежі знищено шину даного автомобіля на площі 1 м.кв.
Врятовано даний вантажний автомобіль.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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