15:55 | 7.08.2020
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У Кременецькому ботанічному саду відкрили нову експозицію — «Трон природи» (фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Відтепер на поціновувачів прекрасного, любителів природи і здорового активного відпочинку очікує сюрприз. У найдавнішому ботанічному саду України – Кременецькому – з’явилася нова локація, яка не залишить байдужим жодного туриста, екскурсанта чи просто відвідувача.
У центрі експозиції – «Трон природи». Земне і небесне, ландшафт і розмаїття рослинного світу, масштабність і водночас дуже точні тонкі деталі – усе тут логічно продумане, філософсько виважене і мистецько довершене. Просто, оригінально, доцільно – так можна сказати про цю роботу, яку виконав майстер своєї справи Василь Петровський – художник, скульптор, дуже креативний митець і надзвичайно цікавий співрозмовник. Власне, ці три критерії є його творчим кредо.
Для створення нової експозиції було використано природні матеріали, залучено працівників ботанічного саду.
Василь Петровський дуже вдячний керівництву установи, яке дало йому, як зазначив, повну свободу в діях і вираженні своєї фантазії.
– Це стимулює, коли ти працюєш у колективі, – такої думки митець. – Дуже цікаво йде робота, коли маєш змогу комунікувати з глядачем. Ця комунікація дає зрілі творчі продукти.
Художня робота Василя Петровського акумулює увесь його творчий набуток, який здобув, працюючи за фахом у парку відпочинку Europa-Park Німеччини. Вона викликає спокій, умиротворення, відчуття зв’язку зі світом небесним і водночас міцне закорінення у світ земний. Над нею митець працював понад два місяці.
Василь Петровський каже, що радий, адже знайшов місце, де хочеться залишити свої роботи, де, знаєш, люди насолоджуватимуться ними. Таким є Кременецький ботанічний сад, історія якого викликає подив і захоплення.
В урочистому відкритті взяли участь представники влади, природоохоронних та культурно-освітніх установ.
Щиро дякуємо майстру – Василю Петровському – за сподвижницьку, волонтерську працю, бажаємо невичерпного натхнення та оптимізму, нових ідей та успішних їх втілень.
Сподіваємося, робота майстра, присвячена Її величності Природі, стане символом, візитівкою Кременецького ботанічного саду, своєрідним оберегом.

 
 

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