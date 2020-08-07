Завод на Тернопільщини оговтується через масове інфікування працівників на COVID-19

На початку липня Бережанами поповзли чутки про закриття крупного для районного центру підприємства – ТОВ «Керамік».

Причина – масове інфікування працівників заводу на COVID-19. ТОВ «Керамік» – підприємство з безперервним циклом виробництва, на якому працює близько 130 робітників.

Завод більше 3-х років перебував в стадії капітального ремонту і тільки наприкінці червня в тестовому режимі розпочав серійний випуск цегли.

Закриття заводу на карантин ставило під загрозу елементарну фінансову спромогу для працівників та їх сімей. Але найважливішими були безпека і здоров’я персоналу підприємства, усіх тих, хто був в контакті з інфікованими людьми.

Завдяки оперативно вжитим заходам, відповідним службам вдалося взяти дану ситуацію під контроль. В результаті проведення епідеміологічного обстеження було виявлено джерело інфекції, контактні особи та члени їх сімей відправлені на самоізоляцію, хворі працівники розпочали курс лікування.

На сьогоднішній день всі інфіковані працівники, яких нараховувалося 39, приступили до роботи, нових випадків захворюваності не фіксується, підприємство працює в звичному режимі.

До Бережанського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області від ТОВ «Керамік» поступили заяви-розрахунки для надання матеріального забезпечення працівникам заводу, які на період хвороби втратили заробіток. За 303 дні перебування на листках непрацездатності працівникам підприємства нараховано 60 тис. грн.

Крім цього, 3,3 тис.грн. нараховано 5-м працівникам, які перебували на самоізоляції. Оскільки кошти на виплату матеріального забезпечення поступають від виконавчої дирекції Фонду регулярно, відділення протягом визначеного законодавством терміну фінансує дані зави-розрахунки. Вчасно будуть також профінансовані виплати працюючим членам сімей працівників заводу, які перебували на вимушеній самоізоляції, – повідомляє начальник Бережанського відділення УВД ФССУ в Тернопільській області М.Хлопась.