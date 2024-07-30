17:26 | 30.07.2024
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У лікарнях Тернопільщини — дефіцит донорської крові 2, 3 та 4 груп з позитивним резусом

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Загалом цього тижня про нестачу донорської крові повідомили 11 міст. Реєструйтеся на ДонорUA та рятуйте життя — кожна донація дарує надію трьом пацієнтам. В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.
 
«Донорську кров з усієї України транспортують на фронт, аби бойові медики могли швидко рятувати поранених. Запаси крові в усіх містах мають бути сформовані на випадок ворожих обстрілів, адже тоді на пошук донорів уже не буде часу. Крові також постійно потребують пацієнти, чий стан не пов’язаний із війною: люди з онкологічними та іншими тяжкими захворюваннями, породіллі, пацієнти під час термінових або планових операцій. Тому не слід чекати особливої нагоди, аби здати кров — робіть це тоді, коли маєте можливість. Ваш внесок ніколи не буде зайвим», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України». Дізнайтеся, де здати кров у вашому місті та
 
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
  • Миколаїв: всі групи крові
  • Одеса: всі групи крові
  • Дніпро: всі групи крові
  • Харків: всі групи крові
  • Кропивницький: всі групи крові
  • Херсон: всі групи крові
  • Львів: всі групи крові
  • Тернопіль: 2+,3+, 4+
  • Чернігів 1+/-
  • Рівне: 2+, 3-, 4+/-
  • Київ: 2+/-
 
 
Як визначаються потреби у крові?
 
Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.
 
Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. Так, протягом 2022-2023 років ми обробили понад 900 таких запитів, а за весь час існування платформи — понад 7500. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.
 
 
Як здати кров?
  • Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.
  • Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.
  • Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.
 
Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!

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