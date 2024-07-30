У лікарнях Тернопільщини — дефіцит донорської крові 2, 3 та 4 груп з позитивним резусом

Загалом цього тижня про нестачу донорської крові повідомили 11 міст. Реєструйтеся на ДонорUA та рятуйте життя — кожна донація дарує надію трьом пацієнтам. В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Донорську кров з усієї України транспортують на фронт, аби бойові медики могли швидко рятувати поранених. Запаси крові в усіх містах мають бути сформовані на випадок ворожих обстрілів, адже тоді на пошук донорів уже не буде часу. Крові також постійно потребують пацієнти, чий стан не пов’язаний із війною: люди з онкологічними та іншими тяжкими захворюваннями, породіллі, пацієнти під час термінових або планових операцій. Тому не слід чекати особливої нагоди, аби здати кров — робіть це тоді, коли маєте можливість. Ваш внесок ніколи не буде зайвим», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України». Дізнайтеся, де здати кров у вашому місті та

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Миколаїв: всі групи крові

Одеса: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Кропивницький: всі групи крові

Херсон: всі групи крові

Львів: всі групи крові

Тернопіль: 2+,3+, 4+

Чернігів 1+/-

Рівне: 2+, 3-, 4+/-

Київ: 2+/-

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. Так, протягом 2022-2023 років ми обробили понад 900 таких запитів, а за весь час існування платформи — понад 7500. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації. Ознайомтеся з перелікомпротипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а такождо донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!