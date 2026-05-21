Картина Олесі Гудими перетворилася на медичну допомогу для українських військових

Мистецтво може не лише надихати, а й рятувати життя. Саме так сталося з картиною тернопільської художниці Олеся Гудима, яку передали для благодійного збору волонтери RIY Vancouver у Канаді.

Як розповів тернополянин та волонтер Олександр Воробець, картину придбав канадський лікар Богдан Гриник. Завдяки вирученим коштам вдалося закупити 200 комплектів оклюзійних наліпок для бойових аптечок українських військових.

«Учора ми отримали 200 комплектів. Сьогодні частина з них вже поїхала на передову — рятувати життя українських захисників», — повідомив Олександр Воробець.

RIY Vancouver уже кілька років допомагає Україні, забезпечуючи військових тактичною медициною, аптечками, дронами, медевакуаційними автомобілями та іншим необхідним обладнанням. Волонтери також активно проводять благодійні аукціони та культурні події за участю українських митців, щоб збирати кошти для фронту.

«Разом до Перемоги», — наголошують волонтери. 🇺🇦