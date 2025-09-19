У річці Стрипа зафіксовано масову загибель риби: невідомі перекрили дамбу

У Козівській громаді Тернопільської області розпочато кримінальне провадження через масову загибель риби у річці Стрипа. Інцидент стався в селі Медова, де під час профілактичного відпрацювання працівники сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції спільно з представниками Державної екологічної інспекції та рибоохоронного патруля виявили мертву рибу на березі річки.

Перекриття шлюзів дамби — причина загибелі риби

Як з’ясувалося, причиною загибелі риби стало перекриття шлюзів на дамбі річки Стрипа. Це спричинило різке зниження рівня води, що, в свою чергу, призвело до загибелі водних живих організмів. Невідомі особи, які вчинили цей вчинок, наразі залишаються не ідентифікованими.

Порушення правил охорони вод

Поліцейські розшукують осіб, причетних до порушення правил охорони вод. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 Кримінального кодексу України — «Порушення правил охорони вод (водних об’єктів), якщо це спричинило масову загибель об’єктів тваринного і рослинного світу». За таким злочином винним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Подальші дії

Призначено експертизи, щоб визначити точну суму завданих збитків та з’ясувати обставини події. Проводяться слідчі дії з метою встановлення осіб, відповідальних за цей інцидент.

Інцидент із загибеллю риби викликав стурбованість серед мешканців громади, а також природоохоронних організацій. Враховуючи серйозні екологічні наслідки, ситуація залишається під особливим контролем місцевих правоохоронців та екологічних служб.