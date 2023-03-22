У Шумську на аукціон виставили будинок спеціаліста за 151 тис.грн.

📌Тернопільщина: нежитлова будівля, будинок спеціаліста

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – нежитлової будівлі, будинку спеціаліста у складі: нежитлова будівля “А” загальною площею 93,4 м²; господарська будівля “Б-Г” площею 50,7 м²; погріб “Пг” площею 19,5 м².

Продаж даного об’єкта може забезпечити додаткові кошти для бюджету держави та підвищити ефективність управління державним майном. Також, продаж може залучити нових інвесторів та стимулювати розвиток економіки регіону.

💰 Стартова ціна — 150 990 грн;

⌛Прийом пропозицій до участі — до 26 березня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 27 березня 2023 року;

📍 Локація — Тернопільська область, м. Шумськ, вул. Вишнева, буд. 34.

Детальніше👉 https://bit.ly/3ZDmwBi