«Тернопільводоканал» натякнув на збільшення вартості води

І просить про дещицю розуміння. Відповідний пост з’явився на сторінці «Тернопільводоканалу»:

Маємо підтвердження – всі ми перебуваємо на порозі змін. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запланувала на кінець березня засідання щодо можливого корегування вартості послуг водопостачання і відведення води.

Звісно, бажання кожного споживача платити за будь-яку з послуг якомога менше – природне. Та слід розуміти, що негативні наслідки будуть неминучими, коли тарифи не покриватимуть собівартість послуг водопостачання і водовідведення. Брак коштів на реагенти вплине на якість води, погіршення стану розрахунків водоканалів за електрику – підважить усю енергетичну сферу, а вимушена економія на модернізації мереж і обладнання підвищить рівень їхньої зношеності та аварійність. Годі казати про відтік фахівців, адже кваліфікованих кадрів бракує і зараз…

Отже, корегування вартості послуг – справді з категорії “на часі”. Тим більше, що востаннє тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення переглядали ще в 2021 році. Скільки всього сталося з того часу – не злічити. Тож сподіваємося, якщо не на схвалення споживачів, то бодай на дещицю розуміння.