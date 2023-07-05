У Скалаті виставили на аукціон будівлю торгового центру

📌Тернопільщина: нежитлові приміщення

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – будівля торгового центру зі сходами, що знаходиться на балансі ДП “Укрспирт”.

Об’єкт приватизації знаходиться поблизу центральної частини міста Скалат.

Переможець аукціону немає обмежень щодо цільового призначення даного активу

Завдяки приватизації даного об’єкта через аукціон держава може отримати кошти від продажу майна до загального фонду державного бюджету.

💰 Стартова ціна— 209 235,62 грн;

⌛ Прийом пропозицій до участі — до 12 липня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 13 липня 2023 року; http://surl.li/imqbn

📏Площа – 335,3 м²;

📍 Локація — Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 10А

Детальніше👉http://surl.li/imqbu