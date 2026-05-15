У Теребовлі під час виїзної донації крові встановили рекорд

У Теребовлі під час виїзної донації крові зафіксували рекорд — до акції долучилися 100 людей.

Завдяки роботі «бладмобіля» вдалося зібрати 45 літрів крові.

До донорства активно долучилися працівники Теребовлянської міської лікарні, поліції, рятувальники ДСНС, працівники міської ради, освітяни та військовослужбовці.

Організатори подякували всім донорам, які знайшли час та зробили внесок у порятунок життя інших людей.

Також зазначається, що автомобіль для виїзних донацій передали благодійники в межах проєкту «Крапля життя».