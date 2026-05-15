Фіктивна «допомога від ООН»: житель Тернополя втратив майже 29 тисяч гривень
Черговою жертвою інтернет-шахраїв став житель обласного центру 1959 року народження.
Чоловік повірив у повідомлення про нібито грошову допомогу від міжнародної організації та втратив свої заощадження.
До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся мешканець Тернополя.
Потерпілий повідомив, що в соціальній мережі побачив оголошення про отримання «допомоги від ООН».
Перейшовши за вказаним посиланням, чоловік ввів реквізити своєї банківської картки.
Після цього з рахунку заявника було списано 28 493 гривні. Зв’язок із так званими «представниками допомоги» обірвався.
За даним фактом слідчі поліції проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до злочину.
Правоохоронці вкотре наголошують: не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити банківських карток на невідомих сайтах.
Інформацію про державні чи міжнародні виплати перевіряйте лише на офіційних ресурсах.
Якщо ви стали жертвою шахраїв – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.