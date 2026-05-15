Волонтерська спільнота RIY Vancouver виникла у Канаді після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку це був невеликий волонтерський проєкт під назвою Save Ukrainian Soldier, який створили тернополянин Олександр Воробець та його друг, лікар Віталій Кубацький, щоб допомагати українським військовим тактичною медициною.

«То перша назва, ми назвали цей проєкт Save Ukrainian Soldier. Це був просто волонтерський проєкт. А RIY Vancouver з’явився пізніше, коли до нас почало долучатися багато людей, які хотіли волонтерити та допомагати», — розповідає Олександр Воробець.

Сьогодні RIY Vancouver — це вже велика волонтерська команда, яка об’єднує понад 20 активних учасників. До діяльності долучаються не лише українці, а й канадці та представники інших національностей.

Від аптечок до медевакуаційних авто

Одним із головних напрямків роботи RIY Vancouver стала тактична медицина для українських військових.

Команда закуповує оклюзійні наліпки, ізраїльські бандажі, декомпресійні голки, назофарингіальні трубки, тазові турнікети, кровоспинні засоби, турнікети та інше професійне спорядження для бойових медиків.

Аптечки формують уже в Україні — у партнерських волонтерських штабах у Кременчуці, Одесі та Львові. Волонтери принципово підтримують українських виробників, закуповуючи частину спорядження саме в Україні.

«Ми повністю перейшли на українські турнікети “Січ”. Американські Combat Gauze замінили українським “Кровоспасом”, який зараз має назву Bloodstopper», — каже Олександр.

Окрім тактичної медицини, RIY Vancouver допомагає фронту технікою та обладнанням. За останні роки команда передала для військових близько 15 автомобілів для медичної евакуації, сотні дронів, FPV-дронів, тепловізорів, тепловізійних прицілів та іншої оптики.

Благодійні фестивалі та українська культура

З часом команда зрозуміла, що люди хочуть не лише донатити, а й бути частиною спільноти. Саме тому RIY Vancouver почала організовувати великі благодійні заходи у Канаді.

Волонтери проводять фестивалі, пікніки, тематичні вечори та культурні події у різних містах Британської Колумбії. Одним із найвідоміших форматів стали благодійні вечори просто неба на виноградниках.

Команда співпрацює з українськими музикантами, кухарями та культурними організаціями Канади. Одним із наймасштабніших заходів став пікнік AfterPaska — із конкурсами борщу та вареників, живою музикою, українською кухнею та благодійними аукціонами.

Співпраця з українськими художниками

Важливою частиною діяльності RIY Vancouver стали благодійні аукціони та продажі українського мистецтва.

Організація співпрацює з художницею Олесею Гудимою, яка надала свої роботи для друку принтів та футболок. Також до проєкту долучився всесвітньо відомий художник Іван Марчук, який передав свої книги та принти з автографами для благодійних аукціонів.

Зібрані кошти спрямовують на допомогу українським військовим.

Інформаційні акції та підтримка України у Канаді

Окремим напрямком роботи RIY Vancouver стали інформаційні акції у Канаді. Разом із партнерською організацією UArely волонтери регулярно проводять мітинги у Ванкувері, Кокітламі, Бернабі та Нью-Вестмінстері.

Активісти нагадують канадцям про війну в Україні, українських полонених, викрадених дітей та необхідність продовження міжнародної підтримки України.

«Стоїмо з плакатами, люди підходять, читають, запитують, донатять. Так це і працює», — каже Олександр.

За словами волонтерів, підтримка канадського суспільства відчувається постійно, однак вони переконані: світ не має права втомитися від України.

Маскувальні сітки та допомога фронту

Ще одним великим проєктом RIY Vancouver стало виготовлення маскувальних сіток.

Разом із волонтерами у Кременчуці команда організувала виробництво сіток для фронту. Для цього закуповують спеціальні тканини різних кольорів — залежно від сезону та напрямку фронту.

До плетіння сіток постійно долучаються десятки жінок.

«Нам уже вдалося виготовити понад 20 тисяч погонних метрів маскувальних сіток. Військові надсилають фото, де FPV-дрони заплутуються у сітках і не долітають до позицій», — розповідає Олександр.

«Ми не маємо права зупинитися»

За словами Олександра Воробця, головна мотивація команди — це люди, які продовжують воювати за Україну.

«Ми допомагаємо тим, хто рятує країну і фактично рятує світ. Як можна зупинитися?» — говорить волонтер.

Діяльність RIY Vancouver уже неодноразово відзначали на державному рівні. Організація отримала подяки та відзнаки від Міністерства оборони України, бойових підрозділів та Міністерства закордонних справ України.