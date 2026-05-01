ППО збила більшість цілей над Тернополем під час атаки, – Тарас Пастух

Сьогодні Тернопіль перебував під масованою атакою російських безпілотників-камікадзе типу «шахед».

За уточненими даними станом на 18:30, під час атаки зафіксовано 36 повітряних цілей. Із них 27 були знищені силами протиповітряної оборони, ще 9 влучили в об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Внаслідок влучань виникли пожежі, які наразі локалізовані. На місцях продовжують працювати підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За офіційною інформацією, загиблих немає. Один із постраждалих, який перебував у важкому стані, почувається краще. У лікарнях залишаються ще 6 осіб із травмами середнього та легкого ступеня.

Проведені заміри повітря показали, що перевищень шкідливих речовин не зафіксовано.

Водночас влада попереджає про можливість повторних атак і закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати масових скупчень та дотримуватися правил безпеки.