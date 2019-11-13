У Теребовлі знайшли давню історичну грамоту, написану на згортку козячої шкіри (фото)

Минулий тиждень у Теребовлянській громаді завершився неабиякою важливою подією: під час демонтажу верхньої частини вежі міської ратуші будівельники виявили металеву колбу, що була захована у залізному куполі (з давніх давен прикрашає верхівку міської ратуші, на ньому височів флагшток з українським прапором). Знахідку обстежили у міській раді та виявили усередині колби – грамоту, виконану на листі вичиненої шкіри з декоративних оздобленням. Грамоті – більше 70 років і вона стане вагомим експонатом теребовлянського Музею-майстерні, – йдеться на сайті громади.

У зв’язку з такою знахідкою 13 листопада у теребовлянському Медіа-центрі відбулась пряма трансляція з міським головою Сергієм Поперечним на тему Теребовлянської ратуші, на якій сьогодні проводяться ремонтно-реставраційні роботи. Першим чином говорили про історичну вагу знахідки.

«Текст грамоти на польській мові розповідає про те, що колбу із листом-посланням до наступних поколінь заклали 30 листопада 1938 року в час відзначення 20-ліття незалежності Польської Республіки та, головне, – відновлення вежі на Теребовлянській міській ратуші. Коротка історія будівлі магістрату (побудована у 1969 році, руйнувань зазнала у 1917 році, лише у 1921 році відновлена будівля магістрату проте без вежі), імена тодішніх очільників місцевого самоврядування у Теребовлі та архітекторів, що стали ініціаторами та виконавцями робіт з відновлення міської ратуші, а головне- точна дата будівництва вежі, яка дожила до наших з вами днів – основна інформація, яку ми почерпнули з історичного документу, – зазначив Теребовлянський міський голова Сергій Поперечний, – Віддаю належне історії як науці та історикам як дослідникам, які з окремих пазлів відтворюють минуле наше , наших міст, країни в цілому та хотів би, щоб ми теж залишили подібне послання нащадкам – на збереження пам’яті про події сучасності»

Ще одна важлива для жителів Теребовлянської громади тема – ремонт міської ратуші. З приводу робіт, які виконуються, теребовлянський міський голова зазначив, що: «Ремонтування ратуші у Теребовлі розпочалося ще у 2017-му році. Це було викликано нагальною потребою заміни даху, що вже протікав та упорядкуванням фасадів, які давно втратили привабливість. Міською радою було терміново розроблено проектно-кошторисну документацію і на ратуші розпочались ремонтні роботи. Але в зв’язку з недобросовісним їх виконанням, оплату коштів за них було припинено. Та розпочато роботу над новим проектом, який включав відновлення вежі у її історичному вигляді. Реставраційні роботи розпочалися у 2019-му році. Планується перебудувати вежу, надати їй трапецієвидної форми із гостроверхим шпилем. По периметру верхнього ярусу буде облаштовано оглядовий майданчик, а також – у чотири сторони вежі будуть вмонтовані циферблати нового годинника, автором якого є відомий годинникар України та Європи, доцент кафедри фізики ЛНАУ Олексій Бурнаєв. Старий годинник із ратуші, встановлений у 70-х роках 20 століття, повернувся до свого автора – місцевого годинникаря Чайко Олександра. Та маємо надію – буде переданий до нашого музею. Відкриття оновленої ратуші плануємо до наступного Дня міста у липні 2020 року».