Через VIP-гостей фінал кубка України з футболу в Тернополі може не відбутися

Фінал кубка України в Тернополі під загрозою зриву й може бути перенесений в інше місто. Чому найочікуваніший матч у нашому місті може не відбутися?

Як повідомляє сайт Dynamo Kyiv, комісія Української асоціації футболу вивчила стан Тернопільського міського стадіону щодо можливого проведення на ньому фіналу Кубка України.

Представники комісії виділили кілька недоліків, над якими потрібно працювати організаторам. Серед іншого – відсутність необхідної кількості місць для VIP-гостей і приміщення для прес-конференцій. Але головне – відсутність телевізійних вишок.

У 2013 році, коли тернопільська «Нива» отримала путівку в першу лігу чемпіонату України, на вимогу транслятора на стадіоні обладнали кілька телевізійних вишок. Коли вони прийшли в аварійний стан, їх зрізали. Тепер організаторам фіналу доведеться виділити не одну сотню тисяч гривень на установку нових вишок. Інакше фінал буде перенесений в інше місто.

Нагадаємо, фінал Кубка України з футболу сезону-2019/2020 попередньо запланований на 13 травня 2020 року.