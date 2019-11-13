На Тернопільщині виявили муміфіковане тіло невідомого

Муміфіковане тіло невідомої людини посеред поля виявили на Збаражчині. Дванадцятого листопада о 14:08 на лінію “102” надійшло повідомлення від диспетчера одного із сільськогосподарських товариств району.

Додзвонювач повідомив, що у полі між Збаражем та селом Стриївка комбайнер, який працював на полі, виявив кістки людини.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Тіло оглянув судовий експерт. За попередніми даними, муміфіковане тіло належить чоловікові. Період смерті приблизно два місяці. Фахівці стверджують, що вологий клімат та ґрунт пришвидшили розкладання тканини.

Працівники поліції намагаються встановити особу загиблого та причину смерті. Начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк каже, що тіло та кістки в поганому стані і встановити особу важко. Єдина надія на результати ДНК-експертизи.

Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 ККУ, – повідомляє відділ комунікації поліції

Тернопільської області.