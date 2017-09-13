У Теребовлянському районі на території дитсадка посадили 100 дерев

100 дерев – туї, ялинки, декоративні дерева, кущі самшиту посадили на території дитячого садка, що в селі Надрічна Теребовлянського району. Екологічну акцію провели активісти обласного осередку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Я вже 20 років працюю у цьому садочку і за час моєї роботи такого масштабного озеленення досі не було. Адже це пов’язано із фінансовими витратами», – розповідає завідувач Надрічнянського дошкільного навчального закладу Оксана Романська. – «У нашому садочку одна різновікова група. У закладі виховуються діти від трьох до шести років. На території дитячого садочка за кошти спонсорів облаштували ігровий майданчик. Закупили гірки, пісочницю, гойдалки. А представники «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» привезли і разом з нами посадили 100 дерев. Це дало нам можливість вперше за багато років практично повністю озеленити територію нашого закладу».

«До питання екології ми підходимо комплексно. У нас розроблено цілий ряд заходів, які проводимо щомісяця для благоустрою територій як в Тернополі, так і в районах області. Важливо не тільки те, що наші активісти організовують толоку та займаються озелененням територій, а й те, що вони подають приклад, як треба доглядати за природою», – каже керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.