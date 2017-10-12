Дорожні роботи на Тернопільщині тривають

Так, сьогодні на дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (колишня Н-02 Львів – Тернопіль) ділянка Озерна – Цебрів, шляховики виконують фрезерування старого дорожнього покриття, а також за допомогою установки РЕСК виконується регенерація.

На трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече на ділянці Тернопіль – Кременець дорожні бригади працюють над влаштуванням верхнього шару покриття (2500 тонн).

При в’їзді в Монастириську зі сторони Бучача (дорога Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль) триває фрезерування півтора кілометрової ділянки дороги.

В Хоросткові на трасі Гримайлів – Яблунів підрядна організація виконує влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону (300 тонн).

На умовах співфінансування триває відновлення асфальтобетонного покриття на дорозі Оріховець – Турівка (250 тонн).

Ліквідацію ямковості ін’єкційно-струменевим методом шляховики продовжують на дорозі Теребовля – Білобожниця (220 м2).

На дорозі Шумськ – Білокриниця – (Антонівці) дорожники ліквідовують ямковість гарячим асфальтобетоном. За день заплановано усунути 180 м2 пошкоджень дорожнього покриття.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей спричинених ремонтними роботами. А також бути уважними та дотримуватись безпечної швидкості руху на ділянках ремонту.