У Тернополі чоловік напав на поліцейських під час затримання

15 листопада 2025 року в Тернополі чоловік напав на патрульних поліцейських, і тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Інцидент стався близько 21:40 на вулиці 15 Квітня, коли екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Volkswagen Transporter, що рухався без увімкненого ближнього світла фар. Після того, як водій не зупинився на вимогу поліцейських і почав тікати, патрульні розпочали переслідування.

Чоловік заїхав у двір будинку на вулиці С. Петлюри, вийшов з автомобіля та намагався втекти. Коли поліцейські наздогнали порушника, той почав чинити опір, агресивно поводився та кричав. За кілька хвилин до нього прибули близько 20 осіб, які почали втручатися в роботу патрульних, намагаючись перешкодити затриманню. У процесі сутички водій завдав тілесних ушкоджень двом поліцейським.

55-річному тернополянину було пред’явлено звинувачення за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Крім того, на порушника складено кілька адміністративних протоколів:

дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП),

порушення правил користування освітлювальними приладами (ст. 122 КУпАП),

невиконання вимоги про зупинку (ст. 122-2 КУпАП),

порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП).

Слідство триває.