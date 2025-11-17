Осниківська трагедія: Лановецька громада згадує страшні події 1943 року

17 листопада Лановецька громада відзначає 82-гу річницю однієї з найболючіших подій в історії — Осниківської трагедії, коли нацистські війська спалили село Осники, вбивши 187 осниківчан.

Цього дня 1943 року, нацисти увійшли до села, розстріляли та спалили живих людей, знищили майже всі будівлі, в тому числі місцеву церкву. З 150 садиб уціліло лише п’ять. Пам’ять про невинно загиблих залишиться в серцях нащадків, щоб це зло ніколи не повторилося.

Трагедія, яка залишила незгладимий слід

Село Осники стало жертвою жорстоких репресій. Німці вбивали тільки чоловіків та хлопчиків, а в сусідньому селі Молотків загинуло ще більше мирних жителів. Володимир Мосейко, рідні якого пережила ці події, розповідає про втрати та страшні умови, в яких його рідні намагались вижити.

“Моя прабаба переодягнула дідуся в дівчинку, і тільки це врятувало його життя. У Молоткові вбивали всіх, а в Осниках — тільки чоловіків і хлопців. Це були страшні часи”, — згадує Мосейко.

Пам’ять про цих людей, про їхні страждання та героїзм, має жити в наших серцях. Вшануймо їхній подвиг та передаємо історію майбутнім поколінням.

Світла пам’ять загиблим. Пам’ятаймо і єднаймося!

Фото ілюстративне