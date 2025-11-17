Тиждень безпеки руху на Тернопільщині: що було зроблено

Протягом 10 – 16 листопада дорожники Тернопільської області долучилися до другого етапу Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Протягом цього періоду шляховики регіону забезпечили вжиття низки заходів, спрямованих на підвищення безпеки та зниження аварійності на дорогах державного значення: