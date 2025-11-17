Тиждень безпеки руху на Тернопільщині: що було зроблено
Протягом 10 – 16 листопада дорожники Тернопільської області долучилися до другого етапу Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Протягом цього періоду шляховики регіону забезпечили вжиття низки заходів, спрямованих на підвищення безпеки та зниження аварійності на дорогах державного значення:
Перевірено 10 місць проведення ремонтних робіт на відповідність ДСТУ.
До належного санітарного стану привели 238 зупинок громадського транспорту, 93 автопавільйони, 18 елементів санітарного облаштування.
Перевірено 10 ділянок з підвищеною аварійністю та 12 місць концентрації ДТП, де встановлені попереджувальні дорожні знаки та інформаційні панно.
Обстежено 20 залізничних переїздів, на 8 з яких забезпечено нормативну видимість і встановлено чи замінено 9 дорожніх знаків.
Загалом від початку року на державних дорогах Тернопільської області
Встановлено та замінено 196 дорожніх знаків.
Нанесено 314,5 км дорожньої розмітки.
Оновлено 450 пішохідних переходів.
Відремонтовано 0,75 км бар’єрного огородження.
Полагоджено 1 світлофорний об’єкт.