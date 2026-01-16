У Збаражі проблеми з водою через прориви та тривалі вимкнення електрики

Міський голова Збаража Роман Полікровський пояснив ситуацію з водопостачанням у місті, що виникла через нові виклики в умовах тривалих відключень електроенергії.

За його словами, вимкнення електроенергії стали довготривалими та охопили об’єкти критичної інфраструктури, зокрема водонапірні вежі. Відключення електрики негативно позначилося на водопостачанні, оскільки, незважаючи на роботу генераторів, вони не можуть забезпечити безперебійне постачання води. Виявилося, що генератори потребують періодичного «відпочинку», в результаті чого можуть виходити з ладу.

Окрім того, виникли проблеми з проривами водогонів, зокрема біля волозабору в районі АТП та на “базаринецькому” водозаборі. Роботи з усунення аварій проводяться в аварійному режимі, однак у зв’язку з погіршенням погодних умов і сніговими покривами, пошук проривів водогонів ускладнено.

Міський голова вибачився перед жителями за незручності та зазначив, що комунальні служби працюють у посиленому режимі для вирішення проблеми. Він також попросив мешканців міста інформувати про наявність чи відсутність водопостачання через створену для цього групу у вайбері, зазначаючи адреси та поверхи будинків для покращення координації.

Полікровський підкреслив, що проблема з водопостачанням ускладнюється тривалими відключеннями електроенергії, однак місцева влада робить усе можливе для її вирішення.