Не довіряйте телефонним «банкірам»: черговий випадок шахрайства вартував жительці Тернопільщини 44 тисяч гривень

Поліцейські Тернопільщини вкотре застерігають громадян від телефонних шахрайств, під час яких зловмисники видають себе за працівників банківських установ. До поліції звернулася мешканка одного з сіл Тернопільського району 1978 року народження.

Жінка повідомила, що їй зателефонував невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки одного з банків.

Співрозмовник запевнив, що на її ім’я нібито оформлено кредит, а для «захисту коштів від шахраїв» необхідно терміново перерахувати гроші на «безпечний рахунок».

Діючи під психологічним тиском та довіряючи словам псевдобанкіра, потерпіла самостійно здійснила переказ 44 100 гривень на вказаний шахрайський рахунок.

Після здійснення операції зв’язок із «працівником банку» обірвався, а жінка усвідомила, що стала жертвою шахрайства.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника та вживають заходів для його розшуку.

Поліція вкотре нагадує:

справжні працівники банку ніколи не просять перераховувати кошти на «резервні» або «безпечні» рахунки;- не здійснюйте жодних фінансових операцій за вказівкою телефоном;- у разі підозрілого дзвінка негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку;- у випадку втрати коштів негайно звертайтеся до поліції.

Будьте пильними та не дозволяйте шахраям скористатися вашою довірою