Вночі без алкоголю, але з ліками: нові рекомендації для бізнесу на Тернопільщині

Рада оборони Тернопільської області ухвалила рішення про запровадження додаткових безпекових заходів у період воєнного стану.

Згідно з рішенням від 17 квітня 2026 року, бізнесу, який працює цілодобово, рекомендують утриматися від продажу алкогольних напоїв у нічний час під час дії комендантської години.

Виняток становлять лікарські та дезінфекційні засоби.

У Тернопільській обласній державній адміністрації зазначають, що такі заходи спрямовані на посилення безпеки та підтримання громадського порядку в регіоні з урахуванням рекомендацій правоохоронців.