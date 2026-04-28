Вночі без алкоголю, але з ліками: нові рекомендації для бізнесу на Тернопільщині
Рада оборони Тернопільської області ухвалила рішення про запровадження додаткових безпекових заходів у період воєнного стану.
Згідно з рішенням від 17 квітня 2026 року, бізнесу, який працює цілодобово, рекомендують утриматися від продажу алкогольних напоїв у нічний час під час дії комендантської години.
Виняток становлять лікарські та дезінфекційні засоби.
У Тернопільській обласній державній адміністрації зазначають, що такі заходи спрямовані на посилення безпеки та підтримання громадського порядку в регіоні з урахуванням рекомендацій правоохоронців.