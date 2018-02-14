В День закоханих Тернопільщину штормитиме

Як повідомив «Погляду» начальник Тернопільського центру з гідрометеорології Степан Софінський, 14 лютого 2018 року на Тернопільщині ускладняться погодні умови.

У зв’язку із впливом циклону, що рухається з Балкан на Чорне море, вже цієї ночі очікується невеликий сніг. Вдень часом сніг та мокрий сніг, місцями сильний. Все це буде супроводжуватись слабким туманом, ожеледдю та налипанням мокрого снігу. Вітер східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Впродовж 15 лютого прогнозується сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

І лише з 16 лютого опади поступово припиняться.

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