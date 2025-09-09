Вікові дуби та ясені: у Скала-Подільській громаді виявили рідкісні дерева для заповідання

Науковці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка провели експедиційне дослідження заповідних об’єктів Скала-Подільської громади, яке стало частиною проекту перспективної локальної екомережі. В рамках дослідження було виявлено рідкісні вікові дуби, ясені та липи, яким близько 150 років. Всього виявлено 29 таких дерев.

За словами проф. Л.П. Царика, доц. П.Л. Царика та доц. І.Р. Кузика, ці дерева можуть стати основою для подальшого заповідання території як природного об’єкта, що потребує охорони. Вчені вже готують подання до сільських старостинських округів та селищної ради для офіційного визнання цих дерев важливими для екологічної мережі громади.

Дослідження показало, що територія Скала-Подільської громади є важливою для збереження біорізноманіття, а також має великий потенціал для розвитку екологічного туризму та природоохоронних ініціатив.

Нагадаємо, що Скала-Подільська громада, яка розташована в південно-західній частині Тернопільської області, відома своєю природною красою та багатством ландшафтів. Виявлені дерева мають не лише естетичну, а й наукову цінність для вивчення флори та фауни цього регіону.

Вчені планують продовжити роботу з картування природних об’єктів громади та створення екомережі для збереження цих унікальних екосистем.