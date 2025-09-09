Шістьох водіїв, позбавлених прав судом, затримали на дорогах Тернопільщини

За невиконання судових рішень шістьом порушникам загрожує кримінальна відповідальність

Усі чоловіки згідно з рішеннями суду були позбавлені права керування транспортними засобами. Проте відсутність документів не завадила їм знову сісти за кермо.



Факти керування транспортними засобами без відповідних документів зафіксували правоохоронці у Тернопільському, Чортківському, Кременецькому районах, а також в обласному центрі. Порушниками виявилися 36-річний житель Іванівської громади, 33-річний мешканець Білецької громади, 28-річний житель Чорткова, 44-річний тернополянин, 34-річний мешканець Львівщини та 64-річний житель Кременецької громади.



У ході перевірок з’ясувалося, що всі ці особи було позбавлені права керування транспортними засобами на підставі рішень суду.



За всіма фактами невиконання судових рішень слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.



Згідно з чинним законодавством, умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, карається штрафом або позбавленням волі на строк до 3 років.







