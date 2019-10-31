Волонтери розчистили костел та старий цвинтар у селі Збаразького району

З ініціативи Генерального консульства Республіка Польща м. Луцьк, волонтери із засновником благодійного фонду «Пам’ять і любов» Андрієм Савчуком, розчистили старий цвинтар у с. Киданці, Збаразького району.

Волонтери благодійного фонду також розчистили костел у с. Киданці.

Засновник благодійного фонду «Пам’ять і любов» Андрій Савчук побував у селі Киданці, щоб дізнатись історію про костел, який розташований у цьому селищі. Дана пам’ятка реставрації не підлягає, адже у ньому зберігали міндобрива та хімікати за «совєтів». Зараз костел зруйнований і покинутий, а старовині католицькі ікони і статуї зберігаються у новій греко-католицькій церкві. Єдина можливість зберегти костел в історії на фото та відео.

Поляки села Киданці мали свою святиню- костел, заснований останнім дідичем села – Моравським Тимоном (Філіпом) з герба Налес. Костел знаходиться в західній частині села, на перехресті з бічною дорогою. Посвята першого каменя відбулася у 1885 р., закінчено будівництва -1905 року пан Моравський помер. Похований біля костелу. Правонаступницею усіх його статків стала дружина Марія Моравська, та вона жила у Тернополі й померла перед Другою світовою війною. З середини 30-х рр. ХХ ст. усім майном володів Л. Романовський.

Костел закрили в 1944-1945 рр. На землі біля костелу, що належала Моравським, а пізніше Романовському, побудовано колгосп, а костел використовували, як склад. Ікони і статуї з костелу було перенесено до дерев’яної православної церкви і завдяки тому їх було врятовано. В костелі-складі зберігали мінеральні добрива, які повністю зруйнували святиню. Приблизно у 1992 р. впав купол.

Нагадаємо, віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур, відвідав Тернопільщину та уклав договір про плідну і тісну співпрацю із благодійним фондом “Пам’ять і любов”. По розчищеню кладовищ на території Тернопільської області.

Також волонтери вже розчистили цвинтар у селі Стриївка, Збаразького району, с. Кошляки, Підволочиського району.

Джерело: Благодійний фонд “Пам’ять і любов”