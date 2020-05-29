Видовище не для слабкодухих: показали, як виглядає родинна усипальниця Вишнівецьких у Збаражі

Відеоекскурсію підземеллям костелу Антонія з Падуї у Збаражі пропонує засновник благодійного фонду «Пам’ять і любов» Андрій Савчук. Видовище не для слабкодухих, адже там досі зберігаються домовини із рештками померлих.

– Підземелля під костелом св. Антонія з Падуї у Збаражі Підземелля під костелом св. Антонія з Падуї у Збаражі приховує багато таємниць. Зараз не кожен може потрапити у це загадкове та містичне місце, – відкриває таємницю підземелля Андрій Савчук.

До слова, це не просто підземелля, а крипти, у котрих випадала честь бути похованими меценатам храму або духовенству високого сану.

– Колись у підземеллях костелу св. Антонія знаходили свій останній спочинок священики та монахи, а також фундатори храму. Під головним вівтарем був похований князь Януш Корибут Вишнівецький, а під вівтарем Матері Божої Збаразької було поховане подружжя Станіслава та Гелени Потоцьких. У гробах досі лежать складені рештки померлих, – розповідають у Благодійному фонді «Пам’ять і любов».