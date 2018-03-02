Патрульна поліція Тернополя отримали подарунок – вісім нових автомобілів (відео)
Групи реагування патрульної поліції отримали подарунок – вісім нових автомобілів марки Skoda Octavia та Renault Duster . Передали поліцейським Тернопільщини і автобус “Богдан-Атаман”. Вартість подарунку – понад 5 мільйонів гривень.
Начальник ГУНП в області Олександр Богомол наголосив, що пріоритетом для кожного поліцейського на першому місці повинні бути повернення та підвищення довіри населення до людей у формі.
– Сьогодні ми передамо нові економні автомобілі для роботи та виконання своїх службових повноважень. Держава підтримує забезпечення громадського порядку на місцях, роботу з населенням. Від ОДА та облради ми також отримали суттєву фінансову допомогу в облаштуванні сервера відеоспостереження по всій області. ГРПП завдяки цій підтримці забезпечені планшетами, нагрудними камерами відеоспостереження необхідними для несення служби.
Голова облдержадміністрації Степан Барна каже, що сьогодні керівництво держави задумується над безпекою громадян. Серед основних завдань влади та поліції – створення центрів безпеки в селах та містечках краю.
– Хочу відзначити, що і надалі пріоритетом ОДА буде підтримка правоохоронних органів на території області. У 2017 році з обласного бюджету на заходи безпеки було виділено близько півтора мільйона гривень. У цьому році плануємо спрямувати на ці заходи ще близько трьох мільйонів, щоб люди почувалися комфортно та безпечно.
Після офіційної частини поліцейські отримали ключі від новеньких автівок і одразу виїхали на патрулювання, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Відео Юрій ДІгай