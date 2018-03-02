Патрульна поліція Тернополя отримали подарунок – вісім нових автомобілів (відео)

Начальник ГУНП в області Олександр Богомол наголосив, що пріоритетом для кожного поліцейського на першому місці повинні бути повернення та підвищення довіри населення до людей у формі.

– Сьогодні ми передамо нові економні автомобілі для роботи та виконання своїх службових повноважень. Держава підтримує забезпечення громадського порядку на місцях, роботу з населенням. Від ОДА та облради ми також отримали суттєву фінансову допомогу в облаштуванні сервера відеоспостереження по всій області. ГРПП завдяки цій підтримці забезпечені планшетами, нагрудними камерами відеоспостереження необхідними для несення служби.

Голова облдержадміністрації Степан Барна каже, що сьогодні керівництво держави задумується над безпекою громадян. Серед основних завдань влади та поліції – створення центрів безпеки в селах та містечках краю.