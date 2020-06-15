На Тернопільщині у р. Дністер виявили тіло жителя Івано-Франківської області

Подія сталась 14 червня в Монастириському районі. Місцевий житель, ловлячи рибу в р. Дністер поблизу с. Вістря побачив, що у воді пропливає щось схоже на людину. Зачепити тіло вдалось лише за півгодини, в районі с. Горигляди і, за допомогою місцевих жителів, витягти на берег. Як зясувалось, загиблим виявився житель м. Галич Івано-Франківської області, який зник ще 7 червня.

Для встановлення причини загибелі тіло направлено на судово-медичну експертизу в морг Чортківської районної лікарні.