Як канадці шукали родичів на Тернопільщині

До Чортківської міської ради завітали гості з Канади. Генрі Параніч з Salmon Arm, провінція Британська Колумбія, та Сесіл Параніч з Innisfree, провінція Альберта, чоловіки, в жилах яких тече частка української крові, приїхали в Україну шукати коріння свого роду.

Як повідомив старший із чоловіків, пан Генрі, до далекої країни за океаном, Канади, з нашого краю, а саме з села Білого, у 1899 р. виїхали їхні прабатьки. Прабабусю звали Юлія Параніч. Від того часу і до сьогодні ніхто не приїжджав на батьківщину предків. Тому канадцям так цікаво подивитися на край, звідки родом їхні родичі, дізнатися, чи є серед жителів Білого близькі їм люди. До міської ради завітали, знаючи, що міський голова — земляк їхньої прабабусі.

Секретар міської ради Ярослав Дзиндра гостинно прийняв прибулих з-за океану й надав посильну допомогу в здобутті потрібної інформації. Канадці отримали сувеніри на пам`ять про перебування у Чорткові.