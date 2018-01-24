Як на Тернопільщині лебеді з павичами зимуватимуть (фото)

ДП “Бучацьке лісове господарство” подбало про зимівлю птахів. Про це повідомляє прес-служба господарства.

Без сумніву, турботою про птахів варто перейматися не лише у період гніздування. Зима – найважчий час у житті пернатих. З кожних десяти дрібних птахів весну після суворої зими вдається зустріти тільки одному, – йдеться у повідомленні.

Минулими днями до голови РО УТМР Сеника В.В. та мисливствознавця ДП «Бучацьке лісове господарство» Винниченка І.М. звернулися жителі села Пилява Бучацького району з проханням сприяти у перезимівлі птаха Білого Лебедя в належних умовах, якого вони виявили на сільському ставу. Так сталося, що зграя лебедів відлетіла у тепліші краї, а одному із сім`ї не вдалося.

Було вирішено забрати його на зимовий період у вольєр лісгоспу, де він буде мати компанію разом із павичами, золотистими фазанами та декоративними курчатами. А вже весною його відпустять на природу, у став.