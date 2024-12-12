Новий безоплатний курс про терапевтичне письмо від Ірени Карпи

Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії випустив онлайн-курс для підлітків «Не можеш сказати – пиши!»

Безкоштовний курс для підлітків про те, як навички письма та креативного мислення допомагають підтримувати себе у несприятливих умовах, вийшов на Освітній онлайн-платформі Зрозуміло! Фонду Східна Європа за сприяння Швейцарії.

«Українські діти та підлітки пережили те, чого ніхто не повинен переживати. Під час війни Швейцарія підтримує українців через різні ініціативи у сфері психічного здоров’я. Ми підтримуємо центри психічного здоров’я, психологічні гарячі лінії, допомагаємо розгортати мобільні бригади психологів у найвіддаленіших куточках України, зокрема поблизу лінії фронту. Але психічне здоров’я – це більше, ніж просто робота з психологом. Цей онлайн-курс для підлітків «Не можеш сказати – пиши!» від письменниці Ірени Карпи – яскрава і необхідна ідея для розвитку молодих українців, яку ми в Посольстві Швейцарії неабияк раді підтримати!» – прокоментував Маріо Трутманн, координатор з питань гуманітарної політики та захисту Посольства Швейцарії в Україні.

Курс містить п’ять серій і гру до кожної. Авторка та ведуча курсу – письменниця, співачка гурту «QARPA», Ірена Карпа. Вона розкаже про методи, які дозволяють повертати собі ресурс і дізнаватися, що дає ресурс, а що наповнює радістю. Поділиться практикою автоматичного письма для припинення травматичного кола та розповість, які варіанти автоматичного письма існують. Навчить визначати свою копінг-стратегію, тобто звичний для себе спосіб подолання стресових ситуацій.

«За звітом PISA-2022 від УЦОЯО, 59% 15-річних українців продемонстрували базовий та вищий рівні креативного мислення. Водночас дані серед підлітків, які проживали в Україні, засвідчили, що 32% з них мають помірну або важку депресію, 18% – помірну або важку тривогу, 35% – клінічно значущу психологічну травму. Ми віримо, що цей курс зможе стати підтримкою для наших молодих українців, заговорить до них зрозумілою креативною мовою і формою, зможе підштовхнути до бажаних маленьких, як здається, або великих змін. Адже цей курс дозволяє молодим українцям не лише замислитися над тим, які вони старанні чи наполегливі учні, а й – які цікаві особистості!» – зазначив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

Курс є безкоштовним, як і всі на Освітній онлайн-платформі Зрозуміло!, та уже доступний для охочих за посиланням: https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:eef+EEF-054+December2024/about

Онлайн-курс підготовлений у межах програми «Спроможні та сильні», що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.