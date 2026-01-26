Заступнику начальника районного ТЦК оголосили підозру в отриманні хабара на Тернопільщині



На Тернопільщині слідчі поліції повідомили про підозру заступнику начальника одного із районних ТЦК в отриманні неправомірної вигоди. За клопотанням слідчих поліції суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 266 240 гривень.



Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня, поліцейські спільно з оперативниками СБУ затримали військовослужбовця ТЦК під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди.



Кошти фігурант вимагав за безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.



На підставі зібраних доказів слідчі ГУНП в Тернопільській області оголосили йому підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.



Заходи із викриття корупційної діяльності військовослужбовця поліцейські здійснювали спільно з управлінням СБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, за сприяння Військової служби правопорядку та керівництва обласного ТЦК.



Триває досудове розслідування.







