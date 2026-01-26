Настала прохолодна та дощова осінь. Тобто, для інвалідів та пенсіонерів саме час задуматися про профілактику здоров’я та підготуватися до майбутньої зими. Насамперед пацієнтам після загострень серцево-судинних захворювань (інсульт, інфаркт) настійно рекомендується оселитися в санаторій, де доступне кваліфіковане обслуговування та безперебійна подача електроенергії, яку на сьогодні в нашій країні, де 4-й рік безперервно триває війна в Україні, забезпечує виключно стаціонарний генератор. Так, найкращий приватний будинок престарілих в Одесі пропонує відновлення та підтримку при складних діагнозах хронічних та невиліковних патологій. Відразу підкреслимо, що ціна послуг, як і вартість персонального сервісу з оздоровлення (різноманітний масаж, ЛФК/лікувальна фізкультура, фізіотерапія) цілком доступна всім українським сім’ям. Така цінова політика адміністрації «Вілли Добра» обумовлена ​​прагненням максимально допомогти своїм співгромадянам у важкий для населення період соціальної та економічної кризи.

Які послуги за невелику плату надає гостям приватний будинок для літніх людей (Одеса)?

Приватний санаторій для інвалідів, пенсіонерів та пацієнтів після оперативного лікування в Одесі, крім основного пакету послуг, зазвичай пропонує такі додаткові послуги за помірну плату, що дозволяє персоналізувати догляд та дозвілля гостей.

Індивідуальні заняття зі спеціалістами:

Персональні сеанси лікувальної фізкультури (ЛФК) з інструктором.

Індивідуальні заняття з логопедом, неврологом та реабілітологом для відновлення мови, опорних, рухових та когнітивних функцій після інсульту.

Особисті консультації психолога або сімейного лікаря понад групові заняття.

Спеціалізовані медичні та оздоровчі процедури:

Курси лікувального масажу (загального або локального).

Певні види фізіотерапії (електростимуляція, магнітотерапія).

Супровід до поліклініки або у спеціалізований медичний центр для консультацій та процедур.

Персональний догляд та комфорт:

Прання особистих речей в індивідуальному порядку, а не за загальним графіком.

Замовлення індивідуальних страв або дієти, яка не входить до стандартного меню.

Постійне використання підгузників або абсорбуючої білизни преміум-класу (якщо до базової вартості входить тільки економ-варіант).

Оренда додаткового медичного обладнання (наприклад, спеціального крісла-каталки або протипролежневого матраца вищої категорії).

Організація дозвілля та персональні послуги:

Організація індивідуальних прогулянок із супроводом за межами території пансіонату (наприклад, у парку або на набережній).

Персональна перукарня (стрижка, укладання, чоловіче гоління) або візит майстра манікюру/педикюру прямо в пансіонат.

Фотосесії чи створення сімейних відео-листівок до свят.

Транспортні та логістичні послуги:

Трансфер на медтаксі партнерської фірми до залізничного вокзалу або до автовокзалу.

Допомога в оплаті комунальних послуг, купівлі продуктів або одягу для гостя силами співробітника (як послуга «персональний помічник»).

Зв’язок та комунікації:

Організація та допомога у проведенні відеодзвінків із родичами, якщо гість не в змозі здійснити це самостійно.

Конкретний перелік та вартість цих послуг завжди потрібно уточнювати безпосередньо в установі, оскільки політика ціноутворення та склад базового пакету послуг на «Віллі Добра» відрізняються залежно від діагнозу та актуального самопочуття кожного постояльця пансіонату.