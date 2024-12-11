Знайшли мертвим чоловіка, який зник на Тернопільщині

Поліцейські знайшли без ознак життя безвісти зниклого жителя Кременеччини.

9 грудня до працівників відділення поліції № 1 м. Ланівці надійшло повідомлення від жительки села Молотків. Жінка попросила розшукати Соловея Бориса Валерійовича, який 8 грудня пішов рибалити та не повернувся.

На пошуки 57-річного чоловіка було заділо весь особовий склад територіального підрозділу поліції. Вже наступного дня правоохоронці спільно з рятувальниками знайшли чоловіка без ознак життя в водоймі.

Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Триває слідство.