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Знайшли мертвим чоловіка, який зник на Тернопільщині

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утоплення
Поліцейські знайшли без ознак життя безвісти зниклого жителя Кременеччини.
9 грудня до працівників відділення поліції № 1 м. Ланівці надійшло повідомлення від жительки села Молотків. Жінка попросила розшукати Соловея Бориса Валерійовича, який 8 грудня пішов рибалити та не повернувся.
На пошуки 57-річного чоловіка було заділо весь особовий склад територіального підрозділу поліції. Вже наступного дня правоохоронці спільно з рятувальниками знайшли чоловіка без ознак життя в водоймі.
Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
Триває слідство.

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