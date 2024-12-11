Тернопільські студенти почули живі свідчення та спогади про життя і творчість легендарної художниці-дисидентки Стефанії Шабатури

12 листопада 2024 року, на соціально-гуманітарному факультеті ЗУНУ відбулася неймовірно змістовна та натхненна зустріч студентів з видатними українськими активістами та представниками культури.

Студенти мали змогу почути живі свідчення та спогади про життя і творчість легендарної художниці-дисидентки Стефанії Шабатури від її двоюрідної сестри Тетяни Романишин, членкині Марійського Товариства Мирослави Онищук, а також директора музею митрополита Андрея Шептицького о. Севастіяна.

Окрім того, зі студентами поділилися своїм досвідом Голова Львівського обласного товариства політичих в’язнів та репресованих, депутатка Львівської облради Ореслава Хомик, а також Регіональний координатор Мандрівного фестивалю документального кіно Docudays UA Володимир Ханас та Заступник директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Юлія Лукіша.

Неймовірно збагачуючий досвід, який надихає продовжувати боротьбу за свободу, справедливість та культурну спадщину нашої країни.

Дякуємо організаторам за цю незабутню зустріч!

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