Палац Бадені: символ історії Коропця, який поступово зникає

У селищі Коропець на південному заході Тернопільської області зберігся один із найкрасивіших палаців регіону — резиденція графів Бадені. Попри історичну та архітектурну цінність, пам’ятка сьогодні перебуває у занедбаному стані.

Коропець розташований на схилах та терасах долини Дністра. Населення селища становить понад три тисячі людей. Поселення має давню історію — його заснували ще у 1421 році.

Головною історичною окрасою населеного пункту є палац графа Станіслава Марціна Бадені. Споруду почали будувати на початку XIX століття, коли містечком володіла родина Мисловських. Первісний палац мав двоповерхову центральну частину та одноповерхові бічні крила.

У 1893 році Коропець перейшов у власність маршалка Галицького сейму графа Станіслава Марціна Бадені. Новий власник розпочав масштабну перебудову маєтку, перетворивши його на родинну резиденцію. Палац реконструювали у стилі віденського ренесансу, а будівельні роботи завершили у 1906 році.

Будівля стала двоповерховою та отримала характерні архітектурні елементи — три ризаліти та фігурний дах. На першому поверсі розміщувалася овальна бальна зала, поруч із якою були їдальня, бібліотека та каплиця. У бічних частинах знаходилися житлові приміщення, які також займали другий поверх палацу.

Під час Першої світової війни у 1914–1920 роках будівлю значно пошкодили та пограбували.

Останнім власником Коропця став молодший син графа — Стефан Бадені. Після приходу радянської влади у 1939 році він разом із родиною змушений був покинути маєток і виїхати до Будапешта. Пізніше його ув’язнили нацисти у концтаборі Маутхаузен, де він зумів вижити. Останні роки життя Стефан Бадені провів у Дубліні.

Попри багату історію та архітектурну цінність, сьогодні палац Бадені поступово руйнується. Місцеві мешканці та дослідники наголошують, що збереження цієї пам’ятки є важливим для культурної спадщини Тернопільщини.

