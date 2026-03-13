Диспансер ліквідували, ветеранського простору немає: приміщення у центрі Тернополя стоїть порожнім

Депутати Тернопільської обласної ради повторно розглянули петицію щодо скасування рішення про реорганізацію лікарсько-фізкультурного диспансеру. Однак голосів для її підтримки не вистачило. Тим часом приміщення в центрі Тернополя, через яке частково й аргументували ліквідацію закладу, залишається порожнім, пише 20 хвилин.

Петицію «Прохання про скасування рішення Тернопільської обласної ради щодо реорганізації КНП «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» повторно розглянули на сесії обласної ради 11 березня. Звернення розмістив Орест Небесний ще 9 січня 2025 року. Петиція набрала понад 1000 необхідних голосів.

Через понад рік питання про розгляд петиції знову поставили на голосування. «За» 23 обранці із 55 присутніх, чого виявилось не достатньо — рішення не прийнято.

Після голосування виступив депутат Олег Сиротюк. Він наголосив на наслідках ліквідації обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.

— Хочу колегам нагадати, як півтора року тому обласна рада голосувала за відповідний проєкт рішення, як нас переконували, що переведення лікарів спортивної медицини в інші лікувальні заклади забезпечить надходження коштів від НСЗУ на надання цієї послуги. І другий аргумент, який був в проєкті рішення — приміщення потрібно передати під ветеранський простір. Пройшло півтора року. НСЗУ не оплачує даної послуги в лікувальних закладах, де працюють лікарі спортивної медицини. Спортсмени 18 років і старше не мають можливості отримати безоплатної допомоги. Попередній керівник ветеранського простору від даного приміщення відмовився, теперішнє керівництво так само визнає це приміщення непридатним для ветеранського простору, — наголосив Олег Сиротюк.

Диспансер реорганізували, а що з приміщенням

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року на сесії облради депутати підтримали пропозицію про реорганізацію обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру і об’єднали його із обласною дитячою лікарнею. Тоді йшлося про те, що у приміщенні в центрі Тернополя буде ветеранський простір.

Як підтвердив у коментарі «20 хвилин» новопризначений директор комунальної установи «Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війні та територіальної оборони «Ветеранський простір» Дмитро Харчук, приміщення диспансеру ветеранам не підходить.

— Вже за мого попередника Юрія Човгана це питання знялося. Сам диспансер був в неналежних умовах для роботи з ветеранами, особливо які мають інклюзію. Там немає пандусів, ліфтів, і саме приміщення потребує ремонту, — наголосив Дмитро Харчук.

Наразі у двопоповерховому приміщенні у центрі міста немає ні лікарсько-фізкультурного диспансеру, ні ветеранського простору, воно пустує. Це підтвердив і депутат обласної ради Олег Сиротюк.

— Так, воно ніяким чином не використовується. Тобто фіздиспансеру вже там не існує, його немає. Частина працівників працевлаштована в обласній дитячій лікарні. Наскільки я розумію, більшість працівників залишилась без роботи. Навіть не знаю, в якому стані приміщення зараз перебуває, тому що там були проблеми з дахом, затікала вода на верхні поверхи. І враховуючи, що там вже немає господаря, то навіть боюся сказати, який там стан зараз після складної зими, — зазначив депутат.

Він додав, що раніше вже подавав проєкт рішення щодо реорганізації диспансеру в центр спортивної медицини. Але поки що це питання на розгляд сесії не виносили.