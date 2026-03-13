На Тернопільщині перевірили питну воду: виявили десятки порушень та небезпечні нітрати

Упродовж 2025 року спеціалісти Чортківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснювали моніторинг якості питної води, повіломляють в Головному Управлінні Держпрод споживслужби в Тернопільській області . Було відібрано 60 проб води, з них:

• 56 — з централізованого водопостачання

• 4 — з нецентралізованих джерел

За результатами лабораторного контролю проведено 428 досліджень, із яких 20 не відповідали гігієнічним вимогам за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками.

Однією з поширених проблем є забруднення води нітратами. Безконтрольне використання мінеральних добрив і пестицидів, особливо у весняно-літній період, призводить до потрапляння нітратів у ґрунтові води. У результаті вода в криницях, джерелах та водоймах може становити небезпеку для здоров’я людей.

Найбільш вразливими є діти до трьох років. Нітрати можуть викликати водно-нітратну метгемоглобінемію — стан, за якого порушується перенесення кисню кров’ю. Це призводить до кисневого голодування організму та може мати тяжкі наслідки.

Основні ознаки отруєння:

• синюшність шкіри, особливо навколо рота

• задишка

• тахікардія

• блювання, діарея

• судоми

• підвищене слиновиділення

Важливо пам’ятати:

Кип’ятіння води не зменшує кількість нітратів, а може навіть збільшувати їх концентрацію.

Забруднена нітратами вода прозора, без запаху та звичайна на смак, тому визначити небезпеку без лабораторного дослідження неможливо.

Більшість індивідуальних криниць живляться поверхневими водами, тому їхня якість часто гірша, ніж у воді з артезіанських свердловин.

Щоб зменшити ризик забруднення води, необхідно:

облаштовувати криниці подалі від вигрібних ям, туалетів, каналізаційних мереж, місць утримання тварин та складів добрив;

не розміщувати їх у заболочених або підтоплюваних місцях;

у разі підтоплення проводити очищення, дезінфекцію та лабораторний контроль води.

Немовлятам першого року життя бажано якнайдовше отримувати грудне молоко, оскільки вміст нітратів у ньому значно нижчий.

Жінкам у третьому триместрі вагітності рекомендується провести лабораторне дослідження води, яку вони споживають.