Реконструкція замку Потоцьких: як Козівський замок отримає нове життя

На Тернопільщині розпочався унікальний проект — реконструкція 16-столітнього замку Потоцьких у Козові, який з часом перетворять на сучасний культурний та мистецький центр. Проект реалізує громадська організація “Інститут міської культури”, яка отримала грант у розмірі 20 тисяч євро від програми Європейського Союзу “House of Europe”. Цей проект дозволить не лише зберегти частину історії, а й перетворити замок на важливий осередок для культурного життя громади, повідомляє Суспільне.

Від руїн до сучасного простору для мистецтва

Колишній замок, що датується 16 століттям, довгий час був у занедбаному стані. Від оборонної споруди до броварні, потім заводу безалкогольних напоїв і складських приміщень — такою була його історія до нинішнього часу. У 2023 році Ігор Мамус, підприємець з Козови, придбав будівлю з метою її відновлення та трансформації в культурний центр.

“Я сам козівчанин, і для мене це важливо — дати нове життя цій будівлі, яка була частиною історії нашого міста”, — зазначає Ігор Мамус, один із ініціаторів проекту. Першим кроком стало прибирання сміття та збереження залишків замкової структури. У серпні 2023 року були проведені кілька толок, на яких мешканці громади активно долучалися до очищення території та приміщень.

Як зміниться замок?

На першому етапі планують відремонтувати дах, підлогу, а також забезпечити належне опалення. Вже є вікна, замовлені двері, і скоро почнеться монтаж сценічного обладнання. Проект передбачає, що після завершення ремонтних робіт, в одному з приміщень замку відкриється культурно-мистецька світлиця, де місцева громада зможе організовувати виставки, театральні вистави та кінопокази. Важливо, що центр буде відкритий для громадськості вже до кінця 2023 року, а всі події проводитимуться в експериментальному режимі.

“Наша мета — не чекати, поки все буде ідеально. Приміщення має вже служити людям, хоча ми будемо продовжувати працювати над його вдосконаленням впродовж наступних кількох років”, — каже Ігор Мамус.

Співпраця приватного та громадського сектору

Проект відновлення Козівського замку є чудовим прикладом того, як приватні ініціативи можуть взаємодіяти з громадськими організаціями для збереження культурної спадщини. “Це відродження не тільки споруди, але й частини історії нашого регіону”, — підкреслює Марічка Юрчак, голова “Інституту міської культури”.

Культурна спадщина Козови

Ігор Мамус не лише хоче відновити замок, а й мріє повернути частину архітектурної спадщини Козови до її попереднього вигляду. Він наголошує, що до Другої світової війни місто мало зовсім інший архітектурний стиль, і частина цієї атмосфери може бути відтворена.

“Ми хочемо почати з замкової культури і спробувати відновити хоча б частину того, що Козова втратила за десятиліття. Це дасть нове життя не лише самій будівлі, а й місту в цілому”, — додає Ігор Мамус.

Трансформація Козівського замку — важливий крок для розвитку громади

Ініціативи, як цей проект з відновлення Козівського замку, демонструють важливість інвестування в збереження культурної спадщини та розвиток місцевої інфраструктури. Відновлення старих споруд не лише дозволяє зберегти частину історії, а й стає потужним каталізатором розвитку місцевої економіки та туризму.