Тернопільщина втратила захисника Сергія Возного

4 листопада 2025 року обірвалося життя Сергія Возного, ветерана російсько-української війни, жителя села Білобожниця на Тернопільщині, повідомляють на сторінці громади. Він загинув після тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання на фронті в боротьбі за незалежність України.

Сергій Возний був демобілізований після поранення, але, на жаль, не зміг подолати наслідки травм. Він був прикладом мужності та відваги для своїх побратимів і громади. Після служби він повернувся до родини, де його пам’ять завжди буде жити.

Висловлюємо найглибші співчуття матері Сергія, його братам, сестрам, синові та всім рідним і близьким, хто переживає цю непоправну втрату. Разом з родиною розділяємо біль втрати справжнього героя.

Вічна пам’ять герою, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність.