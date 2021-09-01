Житель Тернополя виношує ідею створення путівника пам’ятних поховань Микулинецького кладовища (фото)

Тернополянин Тарас Циклиняк відзначив, що давно виношує ідею щодо створення у місті путівника пам’ятних поховань Микулинецького кладовища.

За словами Тараса, на Микулинецькому кладовищі у Тернополя є безліч унікальних та цікавих пам’ятних поховань, та на жаль про них ніхто нічого не знає.

“Могила власника вілли на вулиці Франка, у якій тепер діє бібліотека. Дуже жаль, що за усі ці роки окрім дослідника Бліхарського ніхто не створив популярного путівника пам’ятних поховань Микулинецького кладовища, закладеного у 1840 р. Така ідея свого часу була у мене, але забобонні знайомі відмовили від втілення у життя цього проекту”, – відзначив Тарас Циклиняк.