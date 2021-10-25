Медики розповіли, хто на Тернопільщині найчастіше помирає від COVID-19

98% – частка невакцинованих померлих від COVID-19 серед людей, старших 60 років.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Натомість серед вакцинованих протягом цього сезону зафіксовано лише близько сімсот випадків коронавірусу. Інфіковані перенесли хворобу у легкому стані.

На Тернопільщині минулого тижня майже щодоби реєстрували по півтисячі хворих на COVID-19. Відтак показник захворюваності збільшився та відповідає помаранчевій карантинній зоні.

“Бачимо, що хворіють в основному невакциновані люди. Смертельні випадки ми реєструємо серед людей невакцинованих. Переважно вони стаються серед населення, старшого шістдесяти років. Тому вкотре наголошуємо, допоможіть близьким літнього віку записатися на щеплення. Вакцинація врятує їх від ризиків важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті. Поговоріть з ними про важливість вакцинації, розвінчайте міфи та страхи щодо щеплення. Знайдіть найближчий центр чи пункт вакцинації поблизу та запишіть близьких літнього віку на щеплення”, – каже Оксана Чайчук.

Додамо, із запровадженням додаткових карантинних обмежень охочих вакцинуватися побільшало. Зараз щодоби в області проводять близько шести тисяч процедур. А загалом у регіоні імунізували від початку вакцинації майже 350 тис осіб.