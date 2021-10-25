Подарунковий кошик з наповненням до Нового року – кращий подарунок!

Добра традиція підносити близьким і рідним до Нового року подарункові кошики фруктів вкоренилася в Америці і країнах Європи. Тепер інтернет-магазин “Суперфловерс” пропонує казкові фруктові кошики з доставкою в Києві по Україні та світу. Щоб композиція доповнила і підкреслила атмосферу свята, необхідно її правильно оформити і наповнити необхідними фруктами.

В каталозі онлайн https://www.superflowers.com.ua/novogodnie-kompozicii/ представлені різні моделі відповідно до ваших вимог, уподобань. Вибирайте те, що найбільш точно відображає бажання одержувача. Збірка подарунка здійснюється перед відправкою, тому фруктовий або продуктовий кошик приїде цілим, неушкодженим. Відповідальні кур’єри доставлять кошик в зазначений час і за вказаною адресою без затримок. Для уточнення деталей звертайтеся за номером телефону, вказаним на сайті.

Як вибрати подарунковий кошик в “Суперфловерс”?

Наповнення подарункового новорічного кошика залежить від індивідуальних переваг одержувача. Існують різні варіанти оформлення. У квітковому салоні Superflowers найбільш популярними є такі варіанти:

Кошик на Новий рік, наповнений фруктами, вином, шоколадом. Екзотичні або сезонні фрукти доповнять казкову атмосферу свята чарівним ароматом, а ігристе вино або шампанське додасть пікантної терпкості. Такий несподіваний презент приємно отримати навіть найбільш вибагливому покупцю. Солодке асорті. Цукерки, імпортний шоколад, французькі тістечка, круасани, горіхи і сухофрукти, – дивовижний подарунок на Новий рік навіть для юної принцеси. Подарунок універсальний підійде партнерам по бізнесу, близьким і рідним. Кошики з продуктами і квітами. Елітний алкоголь, скибочки сиру, делікатес, соління та інші набори підійдуть як для чоловіків, так і для жінок. Презент практичний, універсальний і елегантний. Подарунок назавжди запам’ятається одержувачу. Подарункові квіткові кошики. Презент підійде на Новий рік і Різдво, близьким друзям, рідним, дружині.

Квітковий салон “Суперфловерс” пропонує замовити подарунковий кошик з каталогу онлайн. Якщо ж не знайшли відповідного варіанту, звертайтеся до наших менеджерів за допомогою. Досвідчені флористи створять для вас ексклюзивний презент, який обов’язково сподобається одержувачу.