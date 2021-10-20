Мер Тернополя і його заступниця засвітилися у будові на парковці перед «Галичиною»

Парковка поруч готелю «Галичина» вже незабаром може перетворитися у житловий будинок. Дозвільні документи на зведення будівлі видані, а нещодавно там розпочалися будівельні роботи.

– Відвести земельну ділянки у власність площею до 0,0735 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. Чумацька, – йдеться в рішенні сесії.

Депутати міської ради двічі голосували за дозвіл на розробку проекту землеустрою і з другої спроби його погодили. І це в той час, коли парковок у Файному місті і так катастрофічно не вистачає. Тим паче такі ласі ділянки, якщо вже і вирішили забудуватися, то вони повинні йти через аукціон. Але не в Тернополі.

Дозвіл на ділянку отримав Анатолій Васильович Дубінецький. Як дослідили журналісти «Тернополя вечірнього», донька власника ділянки Ольга Анатоліївна Омеліна (https://public.nazk.gov.ua/documents/f953c6f1-1b8f-43ac-a017-3fac72f5297d) фігурує у декларації заступниці міського голови Тернополя Сергія Надала Вікторії Остапчук (https://public.nazk.gov.ua/documents/bea97ad8-3330-4b4d-b119-7f215cc13d3b). Якщо це не однофамільці, то Вікторія Остапчук винаймає житло у бухгалтерки ДП «Кременецьке УПРГ», батько якої і отримав від депутатів дозвіл забудувати парковку.

Депутати міськради попереднього скликання, які власне і проголосували за це рішення, з плином часу говорять неохоче про нього, натякаючи, що за ним стоять інтереси перших осіб обласного центру.

Що це дійсно так, напрошується висновок після подальших подій, які відбувалися довкола цієї ділянки. За даними Державного земельного кадастру 0,0735 га землі тепер належать ТОВ “Капітал-інвестування”. У реєстрі фізичних та юридичних осіб вказано, що єдиним засновником та керівником є Тарас Кедик. Його добре знають у міській раді. Він, як фізична особа-підприємець, надавав послуги із закупівлі картингів та шин до них на кругленькі суми.

Також знайомий Кедик і для родини міського голови Тернополя Сергій Надала. Адже рідний брат дружини Сергія Віталійовича – Богдан Вербовий є співзасновником ТОВ “СІО” разом з ТОВ “Нова Генерація”, співвласником якої є Тарас Кедик. Тобто новий власник парковки і родич мера по лінії дружини – бізнес-партнери, пише Номер Один.