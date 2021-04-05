На Борщівщині селянин помстився сусідам – спалив їм стодолу

За висновком експерта, вартість ремонту знищеної вогнем стодоли сягає понад 30 тис. 200 грн. Звісно, у безробітного палія немає коштів, аби хоча б частково компенсувати потерпілим завдані збитки.

Інцидент стався у двадцятих числах серпня минулого року пізно вночі. Напередодні злодій разом із потерпілою цілий день допомагали сусідам копати картоплю. Під вечір позносили врожай до льоху та сіли вечеряти. Звісно, трохи випили горілки.

Підігрітий алкоголем, Василь (назвемо так горе-палія) з нічого розпочав сварку, тож сусід швиденько спровадив його з двору. Ображений молодик гримнув хвірткою і почалапав додому. Однак декілька годин потому молодик надумав помститися, але зовсім іншій сусідці, яка неподалік успадкувала бабину хату. Як згодом пояснить у суді, згадав, що її чоловік колись нагримав на нього.

Отже, тихенько зайшов на чуже подвір’я та, ховаючись у тіні, пробрався до господарського приміщення. Побачивши складені у куті тюки соломи та залишки кукурудзянки, чиркнув запальничкою і підпалив це все. Трохи постояв, спостерігаючи, як вогонь поглинає солому, та спокійно пішов додому спати.

На щастя, нова власниця ще поралась на кухні, тож одразу відчула запах диму. Жінка вийшла на вулицю і побачила охоплену вогнем стодолу. Покликала сусідів і викликала рятувальників.

Однак внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено будівлю стодоли, знищено 100 тюків соломи та дві упаковки пінопласту «Еко», тобто спричинено збитків на суму майже 30 тис. 700 грн.

Експерти одразу встановили, що стодолу хтось підпалив, але хто це міг зробити? Та злодій сам залишив підказку, точніше, відбитки пальців на припаркованому в дворі автомобілі потерпілої. Отож минуло пів року, поки правоохоронці ідентифікували, кому належать «пальчики».

Варто зазначити, що в перших числах січня 2020 року в цьому ж с.Бережанка, що на Борщівщині, вщент згоріла бібліотека. Понад годину рятувальники намагалися загасити вогонь. На жаль, за цей час книгозбірня перетворилася на згарище, 1 тис. 893 книги перетворилися на попіл. Внаслідок пожежі Скала-Подільській об’єднаній громаді було завдано збитків майже на 42 тис. грн.

Розслідуючи цей випадок, правоохоронці з’ясували, що за декілька днів перед пожежею Василь просив ключі у завідуючої бібліотекою, хотів з нагоди різдвяних свят організувати в книгозбірні дискотеку! Та працівниця категорично відмовилась, не подіяли ні проханні, ні погрози. І саме тоді ображений та злий молодик вирішив помститися.

Два дні потому гостював він у друга. Звісно, парубки пригостились оковитою. І коли глухої нічної пори господар почав засинати, наш герой-підпалювач вигадав план страшної помсти. Перш за все він «позичив» у знайомого металевий прут і пляшку з мастилом та попрямував до центру села, де розташована бібліотека.

Прутом зірвав замок і ввалився до книгозбірні. Присвітивши собі мобільним телефоном, обливав стелажі, килим та книги легкозаймистою речовиною. Аби вогонь швидко охопив читальний зал та абонемент, із дикою насолодою роздирав книжки й розкидав сторінки. Потому чиркнув сірниками та кинув на середину килима. Почекав, поки вогонь не перекинувся на стелаж із газетами, і втік з місця злочину, впевнений, що вогонь сховає всі сліди.

Так от, уже під час слідчих дій щодо підпалу бібліотеки експерти надіслали висновок, що в обох випадках залишені відбитки пальців належать одній особі. Відтак не встиг Василь вислухати вирок за підпал бібліотеки, як до Борщівського районного суду надійшла справа про підпал сусідської стодоли. Як і в попередньому випадку, Василя визнано винним в умисному знищенні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч.2 ст. 194 КК України). До речі, санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Однак після проведення комплексного обстеження горе-палія спеціальна медична комісія виявили у Василя розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю та рекомендувала пройти добровільне лікування.

Тим часом вироком Борщівського районного суду молодика засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі. Зважаючи на стан здоров’я, служитель Феміди основне покарання замінив двома роками іспитового строку, під час якого він повинен періодично реєструватись в органах пробації та без дозволу не залишати місце проживання, роботи та/чи навчання і не виїжджати за межі України.