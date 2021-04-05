У період карантину звільнено від сплати податків торговців ринку
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» від 04.12.2020 №1072-ІХ, передбачені пільги для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку I групи.
Так платники єдиного податку I групи тимчасово звільняються:
– від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року (крім випадків порушення умов застосування першої групи платників єдиного податку) (п. 529 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення « ПКУ);
– від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе. Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за зазначені періоди в розмірах та порядку, визначених Законом про єдиний внесок. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску;
– для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої групи платників єдиного податку та які не сплачували страхові внески за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року, такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.
Тобто єдиний внесок та єдиний податок спрощенці I групи можуть не сплачувати за грудень 2020 року та 5 місяців, із січня по травень (включно), 2021 року. Важливо, що законом чітко визначено, що ці місяці несплати єдиного внеску включаються до страхового стажу єдинника I групи.
Відділ прес-служби Головного управління ДПС у Тернопільській області